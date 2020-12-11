Kars’ta bozkırın ortasındaki vaha havadan görüntülendi

Kars’ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ beyazlar içerisinde havadan görüntülendi.

Kars’ın Selim ilçesinde 51 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu’nun havadan görüntüleri görenleri etkiliyor.

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi. Hem de vatandaşlara yaz aylarında mesire alanı oldu.

Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon kışında beyaz gelinliğini giyerek adeta görsel şölen sunuyor.

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