Kars’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erzurum Bölge Hastanesi’ne kaldırılan ilçeye bağlı Şehitemin köyünden korucu Erdinç Gündüz, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz’ün hayatını kaybetmesi Sarıkamışlıları yasa boğdu.
Erzurum’dan yakınları tarafından getirilen Erdinç Gündüz’ün cenazesi babaocağı Şehitemin köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.