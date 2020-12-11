Kar yağışını, Kafkas oyunuyla karşıladılar

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS´ta, kar yağışı etkili olurken, Kafkas Üniversitesi önünde Kafkas oyunu oynayan gençler, sevindiklerini ve karın bereket anlamına geldiğini söyledi.

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı kentte yaşayanlar, büyük sevinç yaşadı. Karın bölge için bereket anlamına geldiğini belirten Turhan Akıncı, Uğurcan Akıl ve Muhammet Oktay Güney ise Kafkas Üniversitesi önünde Kafkas oyunu oynadı. Turhan Akıncı, 12 yaşından beri Kafkas halk oyunları oynağını belirterek, her yıl Kars´ın beyaza büründüğü dönemde, dedelerinden kalan oyunları oynayıp, kar yağışını kutladıklarını belirtti.



DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-12-11 13:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.