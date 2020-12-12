Kars Belediyesi’nin temizlik ve kar mesaisi

Kars’ta yağan karın ardından Belediye Başkanlığı’nca kar temizleme çalışması başlatıldı.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler, bulvar ve caddeler başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve geçitlerde kar temizliği yapıyor.
Ekipler, buz tutan kaldırımlarda tuz çalışması yaparken, cadde ve sokakların karı temizlenerek kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.