Kars’ta yoğun sis

Dur ihbarına uymadı, kendini böyle savundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, cadde ve sokaklar adeta görünmez hale geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş caddelerde ilerleyen görevli araçlar kısa sürede siste kaybolurken, kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.