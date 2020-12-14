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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ın soğuğu baraj dondurdu Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

İHA

Kars’ın soğuğu baraj dondurdu Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle, Kars Baraj Gölü dondu. Donan göle havadan görüntülendi.
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.
“Eksi 1015 dereceyi gördük”
Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 1015 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü’de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor” dedi.
“Hava buz kesti”
Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yağmasıyla birlikte Kars’ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor” diye konuştu.
“Ağaçların yarısı suda yarısı buz üstünde kaldı”
Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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