HDP’li Bilgen’in yaptığı dolmuş ihalesini mahkeme iptal etti

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in 24 Temmuz 2020 tarihinde yaptırdığı “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi Erzurum İdare Mahkemesince iptal edildi.
Kars Belediyesi tarafından 3 kez ertelenen ve 4’ncü kez gerçekleştirilen “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi Erzurum İdare Mahkemesi tarafından usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, ihaleye tek dosya ile katılan Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi, muhammen bedeli 7 milyon 290 bin lira olan ihaleyi 7 milyon 291 bin lira teklif vererek kazanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.