Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kars’ta kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim’de kaçak kaza yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma yapılan titiz çalışma ve takip sonucunda izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişiyi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet uzatma cihazı ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.