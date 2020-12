Kars’ta "İller ve Destinasyonlar tanıtım” toplantısı yapıldı

Kars’ta Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında oluşturulan bir heyet Kars’ı ziyaret ederek, stratejinin ana hatlarını paylaşmak, paydaşlarla ortak akıl toplantıları gerçekleştireceğini belirtti.

Öksüz, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmak, nitelikli hale getirmek, Türkiye’nin dünya çağındaki olumlu algısını güçlendirmek ve turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak amacıyla yurt dışında ve yurt içinde çeşitli tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan iletişim stratejisi için Bakanlıkça uluslararası alanda destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını destekleyecek “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" adı verilen bir organizasyon yapısı kurulmuştur. Bu organizasyon ile iller arası koordinasyonun üst seviyeye taşınması, turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla işbirliği modeli geliştirilmesi, her ilin kendini çok daha güçlü bir şekilde tanıtmasının sağlanması ve ülkemiz turizm tanıtımının resmi platform yapısına kavuşturan GoTurkey üzerinden, illerimizin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır” dedi.

Öksüz, “"İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında oluşturulan bir heyet illerimizi ziyaret ederek, stratejinin ana hatlarını paylaşmak, paydaşlarla ortak akıl toplantıları gerçekleştirmek, il ve bölgelerdeki turizm tanıtımı kapsamında yapılmış ve yapılmasını planlanan faaliyetleri konusunda bilgileri almak için 81 ilimiz ile toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da bugün ilimizde bu çalışma toplantısını gerçekleştiriyoruz. Anadolu’nun Kafkaslara açılan kapısı, Serhat Şehir Kars ilimiz, sahip olduğu çeşitli destinasyonlarla, tarihi ve turistik değerleri ile Türkiye’nin doğusunda, gezilip, görülmesi gereken yerlerden birisidir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren Ani Örenyeri, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi, Kars Kalesi, Baltık mimarisi yapıları, çok sayıdaki tescilli yapıları, Ebu’l Hasan Harakani Külliyesi, zengin tarihi dokusu, Çıldır Gölü, Kuyucuk Kuş Cenneti, Susuz Şelalesi gezilip görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Bizim; tüm tarihi eserleri restore edilmiş, Sarıkamış Kış Turizm Merkezi’nin tüm altyapısı bitmiş, yılda birkaç milyon turist ağırlayabilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Anı Örenyeri tüm insanlığın hizmetine sunulmuş, hayvancılıkta ülkemize birinci sırada katma değer oluşturan peynircilikte kendini markasını oluşturmuş, üretilen tarımsal ve hayvansal ürünleriyle hem ülkemiz ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan hem de bu ürünleri Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Kars hayalimiz var” şeklinde konuştu.

Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için ilimizin turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesi, turizmin ekonomiye olan katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesi, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye en fazla katkıda bulunabilmesi, istihdamdaki payının daha da artırılmasını sağlamak üzere çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz Diyen Öksüz, “Bu bağlamda; var olan destinasyonların yanı sıra Kars’ın yeni bir cazibe merkezi kazandıracağını düşündüğümüz Kars Bedesteni Konak Ve Çevre Düzenlemesi, Kars Vadisi, Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi, Kars Kalesinin Aydınlatılması Ve Çevre Düzenlemesi, Kent Müzesi, yine Türkiye’de Bir Olacak Peynir Müzesi, ayrıca Beylerbeyi Sarayı, Muradiye Ve Mazlumağa Hamamları Restorasyon Projeleri ve daha birçok kültürel çalışmalarla, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimi ile adeta bir açık hava müzesi konumunda olan kadim Kars şehrimizin hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz. İlimizi ziyaret eden misafir sayısında özellikle doğu ekspresinin de etkisiyle son yıllarda giderek artan bir ivme yakalamış durumda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Turistik Doğu Ekspresinin hizmete sunulması, bu ivmeyi daha da güçlendirmiştir. İlimizde mevcut olan 32’si turizm belgeli, 26’sı belediye belgeli, 8 öğretmenevi, 7 kamu kurumu misafirhanesi olmak üzere toplam 73 konaklama tesisinde, 2 bin 133 oda, 4 bin 157 yatak kapasitesiyle misafirlerimize hizmet verilmektedir. İlimize gelen misafir sayısına baktığımızda; 2019 yılında 161 bin 124’ü yerli, 7 bin 851’i yabancı olmak üzere toplam 168 bin 975 kişi, 2020 yılında 98 bin 702’si yerli, bin 317’si yabancı olmak üzere toplam 100 bin 19 kişinin ilimizde konaklamış olduğunu görüyoruz. Hava ve karayolu dışında 20192020 yıllarında Doğu Ekspresi ile 25 bin 236, Turistik Doğu Ekspresi ile de 29 bin 777 kişi ilimize gelmiştir. İlimize gelen misafirlerden 2019 yılında; Kars Müzesi’ni 26 bin 660 kişi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni 102 bin 315, Anı Örenyeri’ni 129 bin 38 kişi, 2020 yılında; Kars Müzesini 13 bin 980, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni 42 bin 20, Anı Örenyeri’ni 64 bin 141 kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. Ancak ne yazık ki tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid19 salgını nedeniyle elbette ki turizm sektörü de etkilenmiş durumdadır. Salgın nedeniyle hem seferler şu anda durmuş vaziyettedir hem de ilimize gelen misafir sayısında büyük azalma olmuştur. Temenni ediyoruz ki bir an önce salgınla mücadelede başarılı olalım ve tren seferleri yeniden başlasın ve Kars turizmi eski canlılığına kavuşsun. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uygulamaya koyacağı "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" programıyla ve bizlerin de ilimizde yapacağımız çalışmalarla ilimize gelen misafir sayısında büyük artış yaşanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Özellikle misafir kelimesini kullanıyorum çünkü; şehrimizi evimiz, gelen ziyaretçileri de misafir olarak görüyoruz. İlimize gelen her turistin misafirimiz olduğunu, ilimiz topraklarına adım attığı ilk andan yolcu edeceğimiz son ana kadar Türk misafirperverliğini, Kars misafirperverliğini en iyi şekilde sergilememiz gerektiğinin önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. İlimize gelen misafirlerle bire bir ilişki içinde olan taksicisinden, lokantacısına, otel görevlisinden, yöresel ürün satıcısına, işletme sahibinden sokaktaki vatandaşa kadar herkes bu mantaliteye sahip olursa turizmde bir yerlere gelebiliriz. Bu mantaliteyi sağlamak için de 7’den 70’e tüm Karslılarda bir farkındalık oluşması gerekiyor. Turizm sektöründe sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak her şeyi kuralına göre, en iyi örneklere göre planlamamız, planlarımızı hayata geçirmemiz ve elbette ilimizin tanıtımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda; Kültür ve Turizm Bakanlığımızca başlatılan, uluslararası alanda destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını sağlayacağına inandığım ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’nın, ülkemiz ve ilimiz turizmi açısından çok önemli bulduğumu ve başarılı bir çalışma olacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı katılımcıların sunumlarıyla sona erdi.

