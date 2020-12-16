SERKA’dan kültür sanat faaliyetlerine destek

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ajans’ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği destekleri 2021 yılında da sürdüreceğini söyledi.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA), Serhat illerinde özellikle Kars ve Ardahan’da giderek kaybolmaya başlayan aşıklık sanatının canlandırılması için verdiği destekler 2021 yılında da devam edecek.

Daha önce kent merkezinde Aşıklar Evi’nin yapılmasına büyük katkı sağlayan SERKA’nın desteğiyle sempozyum, kongre ve festivaller düzenlenmişti. SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Ajans’ın 2021 yılında Kars, Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde yapılması amaçlanan kültür sanat faaliyetlerine, pandeminin sona ermesiyle desteklerin devam edeceğini söyledi. Ajansın diğer kurumlarla yapacağı çalışmalar kapsamında, Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rafig İmrani ve Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vedat Akçayöz, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof.Dr. İmrani, Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında Taşdemir’e bilgi verdi.

İmrani, güftesi Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahabzade’ye ait olan bir şiirin müziğini yaptığını ve TürkiyeAzerbaycan kardeşliğine ithaf ettiğini belirterek, bu müziğin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmesi için gönderdiğini söyledi. Prof. Dr. İmrani, AveMaria ve İlahi, Doğu Konçertosu, Doğma Yurdum Türkiye ve Vatan Sevdası gibi eserlerinin de önemli çalışmalar olduğunu vurguladı. İmrani, Aşık Şenlik adına SERKA desteğiyle I.Uluslararası Kars Aşık Geleneği Sempozyumu yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ise, Ajans’ın sadece ekonomik olarak maddi destek vermediğini, aynı zamanda bölge illerindeki kültür, sanat, edebiyat ve beşeri sermayenin gelişmesi için de büyük bir çaba gösterdiğini dile getirdi. Taşdemir, Ajans’ın Kars Aşıklar Evi başta olmak üzere Ağrı’da Denbejler Evi gibi dört kentte kültür, sanat ve edebiyatın gelişmesine öncülük ettiğini kaydetti. Taşdemir, 2021 yılı için bölgedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili Ajans desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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