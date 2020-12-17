Kars’ta tarihi evlerin sadece izleri kaldı

Kars’ta kaderine terk edilen ve geçen süre içerisinde yıkılan tarihi evlerin sadece izleri kaldı.

Geçmişte askeriye lojmanları olarak kullanılan Dereiçi mevkinde bulunan onlarca tarihi bina askeriye boşalttıktan kısa süre sonra adeta talan edilerek yıkıldı. 100 yıllık tarihi evler yıkılarak tarihin karanlığına büründü.

Kars Kalesi arkasında bulunan ve Kent Ormanı bölgesinde kadar sağlı sollu 2 ve tek katlı yıkılan tarihi evlerin yerlerine hafriyat dökülürken, bölgede kalan askeriye tarafından kullanılan hamam ve tabyalarda sahipsizlikten dolayı yıkılmaya yüz tuttu.

Kars’ta geçen 15 yıllık sürede tarihi binaların tek tek yıkıldığını ifade eden vatandaşlar, “Kars gerçekten buram buram tarih kokuyor. Dereiçi bölgesinde çok sayıda iki katlı tarihi bina vardı. Bunlardan eskiden askeriye tarafından karargah, bölük, ambar, hamam, cephanelik, koğuş ve lojman olarak kullanılıyordu. Bu binalar şuan aynı bölgede bulunan üniversiteye ait binalarla aynıydı. Askeriye boşalttıktan sonra kısa sürede sahipsizlikten adeta tarımar edildi. Çatıları, cam ve kapıları hatta taş duvarları bile söküldü. Hiç kimse bu binalara sahip çıkmadı. Şimdi ise o güzelim binaların sadece izleri kaldı” dediler.

“Yetkililer kalan tarihi tabya ve binalara sahip çıkmalı”

Dereiçi mevkinde tarihi binalardan sadece üniversiteye ait ve birde vatandaşa ait otelin kaldığını dikkat çeken vatandaşlar, kent merkezinde bulunan, sahipleri tarafından yıkılmaya bırakılan tarihi binalara yetkililerin sahip çıkması gerektiğini kaydettiler.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta tarihi evlerin restorasyonların yapılarak turizme kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, “Dereiçi bölgesinde sadece tabyalar kaldı. Onlarda yıkılmaya yüz tutmuş, ancak şehir merkezinde vatandaşlar tarafından terk edilmiş çok güzel Baltık mimari evler var, bunlarının sahipleriyle bağlantı kurulmalı, sahiplerine ulaşılmayan binalara da yetkililer hazırlanacak kanunlar çerçevesinde koruma altına alınmalı, aksi takdirde bu tarihi evlerde yıkılarak kaybolacak. Eğer bu tarihi evlere sahip çıkılmazsa bunlarında akıbeti Dereiçi bölgesindeki tarihi evler gibi olacak” diye konuştular.

Vatandaşlar yetkililerden Kalkınma Ajansı marifetiyle kent merkezinde bulunan başta Ahmet Tevfik Paşa Konağı olmak üzere tarihi binaların hazırlanacak proje çerçevesinde turizme kazandırılmasını istediler.

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