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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta güvenlik güçlerine eğitim verildi

İHA

Kars’ta güvenlik güçlerine eğitim verildi

Kars’ta güvenlik güçlerine aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda eğitim verildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri ile Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri tarafından sahada ve adli kısımda görevli personele “aile içi ve kadına karşı şiddet” konusunda yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda sunum eşliğinde gerçekleştirile eğitimde kadına şiddetle mücadelede artık Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) bulunduğu ve buradan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin ivedilikle harekete geçmesi gerektiği anlatıldı.
2020 yılı verilerinin de ele alındığı eğitimde KADES uygulaması ile 2020 yılında 44 tane ihbar yapıldığını ve bunlarla ilgili gerekli işlemlerin gecikmeden eksiksiz olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
“Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) nedir?”
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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