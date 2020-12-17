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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 4 köy karantinaya alındı

İHA

Kars’ta 4 köy karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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