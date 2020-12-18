Kars’ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

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Kars’ta bazı cadde ve mahallelere 'Covid19 açısından riskli bölge' afişi asıldı

Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nce Covid19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid19 açısından riskli bölge" maskemesafehijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kars’ta Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, yetkililer sürekli salgınla mücadelede vatandaşları uyarıyor. Vatandaşlardan mecbur olmadıkları takdirde evlerinden çıkmamalarını isteyen yetkililer, kentte Covid19 vakalarında yoğunluk görülen bölgelere de uyarıcı afişler asıyor.

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