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Kars’ta eksi 12’yi gördü Kars Çayı ve dereler buz tuttu

İHA

Kars’ta eksi 12’yi gördü Kars Çayı ve dereler buz tuttu

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 12’yi gördü. Aşırı soğuktan Kars Çayı ve Susuz deresi buz tuttu.
Kars’ta gündüzleri bahardan kalma hava yaşanırken, geceleri ise hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü kentte buzları çözülen Kars Çayı yeniden buz tuttu. Kent merkezinden geçerek Arpaçay Çay Barajı’na dökülen Kars Çayı buz tutan yüzeyi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.
Havaların gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Gündüz hava sıcaklığı normal seyretse de gece eksi 10 derece, 11 dereceye kadar düşüyor. Bununla birlikte Kars Çayı yüzeyi donmaya başladı. Artık diyebilir ki Aralık ayı sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kars’ta soğuklarda etkili olmaya başladı” dedi.
Kentte özellikle geceleri etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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