Kars'ta kesilen kazlar, kurutuluyor

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ta, kesimi tamamlanan kazların kurutulmasına başlandı. Binaların saçak altlarına, elektrik veya telefon direklerine asılarak kurutulan kaz etleri, ocak ayından itibaren sofralarda yer alacak.

Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde kaz kesimleri, geçen ay yapıldı. Kesilen kazların yaklaşık 1 ay sürecek kurutulma işlemine de başlandı. Köylüler, yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazları kestikten sonra evlerinin çatı saçaklarının altlarına veya direklere asıyor. Kazların yüksek yerlere asılması, kümes hayvanlarının veya köpeklerin kaz etlerine zarar vermemesi, aynı zamanda da rüzgar alması ile soğuğun iyice işlemesini sağlamak için tercih ediliyor. Üzerleri bezlerle kapatılan kaz etleri, bazen açılarak havalandırılıyor.

Zahmet ve emekle yetiştirilen kazlar özenle kesilip, tuzlanıp, kurutulduktan sonra gurbetteki eş, dost ve akrabalara gönderiliyor. Zekeriya ve Ülker Çiftçi de uzaktaki oğulları, gelinleri ve torunları için hazırladıkları 9 kaza özenle bakıyor. Kazları kuruma işlemleri tamamlandıktan sonra kargoyla çocuklarına gönderecek olan çift, birkaç kazı da kendileri için saklıyor. Zekeriya Çiftçi, "Çocuklarım Yusuf ve Uğur İzmit'teler. 3'er kaz göndereceğim. Gelinlerim, torunlarım afiyetle yesinler" dedi.

Ülker Çiftçi ise "Köyde yaşam zor ama yine de köyümüz her yerden iyidir. Kazımızı, tavuğumuzu kendimiz besliyoruz. Oğullarıma, kızlarıma, gelinlerime, torunlarıma bu kazları göndereceğim. Tavukları da kuruttum onları da göndereceğim. Kalanları da kendimiz yiyeceğiz" diye konuştu.

TANESİ 250300 TL

Köyün eski muhtarlarından Hakkı Akbaba da her yıl besledikleri kazları direklere asarak kuruttuklarını söyledi. Kazın tanesinin 250300 TL arasında olduğunu belirten Akbaba, Güvercin köyündeki kazların tam bir Kars kazı olduğunu, rengi ve büyüklüğü ile de tercih edildiğini belirtti. Kars kazının lezzetine doyum olmadığını da kaydeden Akbaba, Türkiye'de bilinen Kars kazının ülke genelindeki diğer kazlardan çok ayrı bir özelliği ve güzelliği olduğunu da kaydetti.

`KARS KAZI KAR YEMEDEN KESİLMEZ´

Hakkı Akbaba, "Ülkemizde diğer bölgelerde yetiştirilen kazlar Kars kazının ne kilosunu ne de özelliğini taşır. Kars kazı kar yemeden kesilmez. Soğuğu iyice yer ve kesildikten sonra iyice tuzlanıp kurutulur. Soğuk hava eşliğinde kurutulur. Bizim kazlarımız doğal beslenirler. Kars'ın yayla havasını solurlar. Kasım ayında kesilir, aralık ayında kurutulur, ocak ayında da yenilmeye başlar. Bizim kaz kurutma yöntemimiz böyledir" dedi.

Öte yandan köylüler, anaç kazlara da çok iyi bakıyorlar. Hemen hemen her evde bulundurulan anaç kazlar satılmıyor. Gün boyu dışarıda gezdirilen kazlar çeşme suyunda yıkanıyor. Berrak suda yüzen kazlar akşam saatlerinde kümeslerine alınıyor ve arpayla beslenmeleri sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-12-22 09:23:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.