Kars’ta öncelik yaya uygulaması

Kars’ta trafikte yaya önceliğine dikkat çekebilmek amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.
İnönü Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Ekipler, sürücüleri başlatılan proje ile ilgili bilgilendirdi.
Öte yandan Kars’ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikte yaya önceliği uygulamasına yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.