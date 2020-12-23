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Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

DHA

Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı


Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, sabah 05.00'te Erzurum'a, 10.50'de ise Kars'a ulaştı. Bir süre Kars Garı'nda mola veren tren, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. 
Tekirdağ Çerkezköy'den Çin´e gitmek için hareket eden ikinci ihracat treni bugün saat 05.00'te Erzurum Garı'na ulaştı. 790 metre uzunluğunda, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle sabah erken saatlerinde Erzurum'a ulaşan tren, bir süre mola verdikten sonra Kars'a hareket etti. İhracat treni, saat 10.40'de Kars Garı'na vardı. Yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından tren Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla GürcistanAzerbaycanHazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-12-23 12:24:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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