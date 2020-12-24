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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA Iğdır’a kültürel miras müzesi kuracak

İHA

SERKA Iğdır’a kültürel miras müzesi kuracak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), kültürel mirasın aktarımıyla ilgili fizibilite projesi için Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.
Serhat Kalkınma Ajansı’nın Fizibilite Desteği programına başvuran ve projesi destek almaya hak kazanan Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ‘Türk Dünyası Kültür, Bilim, Sanat , Eğitim Merkezi ve Açık Hava Müzesi Fizibilite Projesi’nin sözleşmesi imzalandı. Proje bütçesinin tamamının SERKA tarafından karşılandığı fizibilite desteği projesini SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Nebi Işık imzaladı.
Türk Dünyası Kültür, Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi ve Açık Hava Müzesi Fizibilite Projesi ile geçmişte kurulan 16 Türk devletinin ve günümüzdeki 7 Türk devletlerinin kültürel mirasını yeni nesillere eğlendirici ve öğretici bir şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında Türk kültürü içerisinde insanlığın çok değerli saydığı eserleri ve özellikle dünyaya yayılmış mimari yapıların simülasyonlarının sergilendiği açık hava müzesi oluşturulması planlanıyor. Iğdır mimarisine uygun şekilde granit taştan 1500 m2 kapalı alana sahip kısımda, Orta Asya ve Anadolu Türklerine ait Türk Nameleri Müzesi, Bilim Tarihi Müzesi, Halı Müzesi, Takı Müzesi, Musiki Müzesi ile birlikte geçmişte kurulan 16 Türk devletinin ve günümüzdeki 7 Türk devletinin özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlanan odalar, geleneksel Türk el sanatları atölyesi, düşünce okulu akademisi, konferans salonu, eski Türk Devletlerin yaşantılarının canlandırılması ve o yaşantıları hissetmeleri için 7d simülatör ile sinema alanı yapılması hedefleniyor.
Açık hava müze alanı içerisinde restoran, cafe, açık hava amfi tiyatro, 7 Adet Türk Dünyası sokağı, minyatür eserler, mescit, şadırvan, fotoğraf ve anı merkezi, Iğdır Beyi Otağı, okçuluk eğitim alanı, atlı terapi ve rehabilitasyon alanı, at bakım ahırı, 250 araçlık açık otopark alanı ve peyzaj çalışması yapılacak. Serhat Kalkınma Ajansı 2020 yılı Fizibilite Desteği programı kapsamında çok amaçlı merkezin fizibilitesi ve uygulama projeleri hazırlanacak.

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