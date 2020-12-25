Kars eksi 17’yi gördü Ağaçlar kırağı tuttu Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Doğu Anadolu Bölgesi etkili olan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars’ta ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte Kars Çayı ile birlikte beyaza bürünen ağaçlar görsel şölen sundu.

Kars’ta etkili olan soğuktan kırağı tutan ağaçlar ilkbaharda meyve ağaçlarının çiçek açmasını anımsattı. Ağaçların Kars Çayı’na yansıması ise görenleri büyüledi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 19 derece olarak ölçüldü.

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