İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Belediye’yi örgütün görevlendirdiği eşbaşkan yönetti”

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, HDP Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in 536 gün görevde kaldığını ve 281 gün Kars dışında olduğunu belirtti.

İnce, Belediye başkanının Kars’ta olmadığı süre içerisinde belediyeyi örgütün görevlendirdiği eşbaşkanın yönettiğini kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, önce Kars Valiliği’ni ardından da Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’den brifing aldı. Daha sonra basın mesuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Belediye Başkan vekilimizin 2,5 ay önce devraldıüı belediye nasıl bir belediyeydi. Tamamen asli görevlerini yerine getiremeyen, dağınık bir bir durumda olan borçlu ve kirli bir şehri ortada bırakıp, kirli bir şehri ortaya koyan bir belediyeydi. Bu şartlar altında belediye başkan vekilimiz bu belediyeyi teslim aldı. Ve 2,5 ay gibi bir sürede yaptığı çalışmalarla buradaki hizmetleri yerine getirdi” dedi.

“Belediye’yi örgütün görevlendirdiği eşbaşkan yönetmiş”

HDP’li Kars belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in 536 gün görevde kaldığına dikkat çeken İnce, “Önceki belediye başkanı yaklaşık 536 gün görevde kaldı. Bu gçrevde kaldığı süre içerisinde 281 gün bu şehirde değil, 281 gün bu şehrin dışında izinli veya görevi dışında bu şehirden uzak oldu. o olmadığı süre içerisinde görevi kim yürüttü, örgüt tarafından görevlendirilmiş eşbaşkan sıfatıyla yerine bakan belediye eşbaşkanı, durum bu, tablo bu ve gelinen nokta bu her şey açık ve net. Ama 2,5 aylık bir sürede belediye başkan vekilimiz burada yaklaşık 6 milyon bir borç ödedi. Ve 7,5 milyonu aşkın hizmet üretti. Alt yapı, yollarlar, kaldırımlar yaptı. 6 kilometre BSK şehir içine asfalt döşedi. Bunun yanında diğer belediye hizmetlerini asli olarak vatandaşa, milletimize götürülecek, şehrimize götürülecek hizmetleri de bir an önce planladı. Disipline etti ve bu konudaki acil ihtiyaçları bir düzene sokarak şuanda vatandaşlarımızın belediye açısından ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri ayağına götüren bir sistem kurdu” diye konuştu.

Bir gazetecinin bazı kaynaklarının örgüte aktarıldığı, Kars’ta da böyle bir durum var mı? Sorusunu yanıtlayan İnce, “Bu konuda yapılan adli bir süreç var. Bu kon uda yapılan tespitler var. Zaten buradaki yapılan operasyon neticesinde birçok kişi tutuklanmış durumda, bunlar boşuna olmuyor” diye cevap verdi.

Bakan yardımcısı Muhterem İnce, daha sonra Kars Vadisi Projesi, Beylerbeyi Sarayı, Polisevi Restorasyon çalışmaları ve 112 Acil Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

İnce’ye Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan eşlik etti.

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