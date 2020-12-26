Önce buzun kalınlığını ölçtüler, sonra kaydılar



Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)GEÇEN hafta sıcak ve rüzgar nedeniyle yüzeyindeki buzlar parçalanan Çıldır Gölü, yeniden donmaya başladı. Göl yüzeyinde kızak yapmak isteyenler, buz kalınlığını ölçtükten sonra gün boyu eğlendi.

Ardahan'ın Çıldır ve Kars Arpaçay ilçe sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde buz tabakası oluştu. Önceki yıllara oranla oldukça ince olan buz tabakası geçen hafta bölgede etkili olan lodos sonrası parçalandı. Yüzeyinde buz kalmayan Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte yeniden donma başladı. Yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl yüzeyinde kızak yapmak isteyen vatandaşlar temkinli davrandı. Ellerinde taşla buzun kalınlığını ölçen vatandaşlar, daha sonra gönüllerince kızak kaydı, gün boyu eğlendi. Sinan Genç, "Göl görmüş olduğunuz gibi buz tuttu. Biz de çokluğumuzu özledik ve onlarla birlikte buz üstünde kızakla kayarak buzun tadını çıkarıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE

2020-12-26 08:04:10



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