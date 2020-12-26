Aç kalan kurtlar Sarıkamış’a indi Yiyecek arayan kurtlar cep telefonuyla kaydedildi

Sarıkamış’ta cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı. Soğuk havada aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 2 kurt, Sarıkamış ilçe merkezine indi. İnönü ve Yeni Mahalle mevkisinde 2 kurt yiyecek ararken görüntülendi. Kurtlar daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.