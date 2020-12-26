KATSO, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı Başkan Alibeyoğlu, "Tacirimiz finansman sorununu düşünmeden alım satım yapabilecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı Başkan Alibeyoğlu, "Tacirimiz finansman sorununu düşünmeden alım satım yapabilecek"

İHA

KATSO, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı Başkan Alibeyoğlu, "Tacirimiz finansman sorununu düşünmeden alım satım yapabilecek"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) üyesi olan işletmelerin tahsilat riski düşünmeden alımsatım yapabilmelerine imkan sağlamak üzere Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ziraat Bankası ile başlattığı "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"nin Kars’ta uygulanması için geçerli olacak protokol KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Ziraat Bankası Kars Şubesi Müdürü Sinan Aydemir ve Ziraat Bankası Kafkas Şubesi Müdürü Aysun Atabek tarafından imzalandı.
KATSO Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Alibeyoğlu, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi ile pandemi nedeniyle zor günler yaşayan KATSO üyelerinin rahatlayacağını söyledi.
Alibeyoğlu, "Her sıkıntı bir imtihan vesilesidir. Biz, milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde de gördük. Bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri bu ülkenin kamu bankaları oldu" dedi.
Bankkart kullanımıyla tedarikçi ile alıcılar arasındaki zincirin aksamadan devamının sağlanacağına dikkat çeken Alibeyoğlu, tüccarın alacak verecek konusunda endişelenmek yerine yatırımlarına odaklanabileceğini kaydetti. Alibeyoğlu, "Satıcı, 'malımı sattığımda paramı tahsil edebilir miyim' endişesinden kurtulacak. Alıcı da finansmana kolayca erişebilecek. Böylelikle enerjisini, nasıl daha çok yatırım yapacağını, işini nasıl büyüteceğini, ihracatını nasıl artıracağını, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağını düşünmeye ayıracak. Şimdi milletin bankası Ziraat Bankamız bu işi üstlendi. Gayretlerinden dolayı Ziraat Bankasının tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tüccara 18 aya kadar vade imkanı sağlayan projeyle KATSO üyelerinin sorunlarının çözüleceğini ifade eden Alibeyoğlu, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı projesiyle mevduat faizlerinin altında bir oranla kredi kartı kullanılabileceğini anlattı.
İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Kars Şubesi Müdürü Aydemir; pandemi döneminde ticari hayatta müşterilerinin işlemlerini kolaylaştırmak, nakit döngüsünü, nakit akışını sağlamak ve güvenle işlemesini tesis etmek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi"ni geliştirerek hizmete sunduklarını dile getirdi.
Aydemir, "Bu ürünle mal ve hizmet alanlar ve satanların ihtiyaçları çerçevesinde doğru bir fiyatlamayla finansmana, nakde, uygun vadeye kısaca güvenli bir ticari ortama ulaşması hedeflenmiştir. Bankamız dün ve bugün olduğu üzere bundan sonra da çiftçinin, sanayicinin, esnafın, tüccarın yanında olmayı, onlara destek olmayı sürdürmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.
Aydemir’in konuşmalarının ardından söz alan Ziraat Bankası Kars Kafkas Şubesi Müdürü Aysun Atabek, “Pandemi dolayısıyla işletmeler oldukça zorlu bir dönemden geçiyorlar. Tedarik zinciri içindeki ticareti ayakta tutabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için TOBB ve Ziraat Bankası işbirliğinde yeni bir proje hayata geçirildi. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermenin ve güvenli ticaret sistemi kurmak amaçlanıyor. Projenin tüm faydalanıcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ülkemizde ciddi seviyede etkileniyor. Yaşanan süreç ekonomik olarak ticari hayatı sarsıyor diyen Alibeyoğlu, özetle şunları söyledi:
“Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokol daha da anlam kazanıyor. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum. Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kalan kurtlar Sarıkamış’a indi Yiyecek arayan kurtlar cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar Sarıkamış’a indi Yiyecek arayan ...
Önce buzun kalınlığını ölçtüler, sonra kaydılar
YEREL HABERLER Önce buzun kalınlığını ölçtüler, sonra kaydılar
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Belediye’yi örgütün görevlendirdiği eşbaşkan yönetti”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Belediye’yi örgütün ...
Kars eksi 17’yi gördü Ağaçlar kırağı tuttu Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Kars eksi 17’yi gördü Ağaçlar kırağı tuttu Kırağı ...
Maske dolandırıcısını Kars polisi yakaladı
YEREL HABERLER Maske dolandırıcısını Kars polisi yakaladı
Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı
SERKA Iğdır’a kültürel miras müzesi kuracak
YEREL HABERLER SERKA Iğdır’a kültürel miras müzesi kuracak
Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli önlem Hindiler pazara çıktı, hindi çok alan yok
YEREL HABERLER Kars'ta yılbaşı hindilerine battaniyeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X