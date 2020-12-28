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Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor

DHA

Cirit atı 'Ayaz'ı, kar üstünde müsabakalara hazırlıyor


Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)KARS´ın Selim ilçesine bağlı Başköy´de, Bayram Arslan´ın Başköy Atlı Spor Kulübü´ne yeni aldığı `Ayaz´ isimli atı, günde 3 defa karda antrenman yapıyor. 
Ata sporu ciridin gençler tarafından yaşatıldığı Selim ilçesinin Başköy köyünde Bayram Arslan, cirit kulübüne yeni bir at aldı ve adını da Ayaz koydu. Pandemi tedbirleri nedeniyle cirit müsabakaları yapılamayınca Arslan, Ayaz'ı antrenman için sabah, öğlen ve akşam dışarı çıkararak karlı zeminde çalıştırıyor. Iğdır´dan satın aldığı beyaz renkli atı Ayaz´a her gün antrenman yaptırdığını ve cirit müsabakalarına hazırladığını ifade eden Arslan, amaçlarının ata sporu ciridin gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi. Arslan, "Karlı zeminde dans edercesine koşan Ayaz'ın en sevdiği ise kar yemek. Ahırdan dışarı çıkardığımızda bir çocuk gibi sağa sola koşan Ayaz hararetini kar yiyerek gideriyor. Ahıra gireceğini anlayınca üzüldüğünü hissediyorum" diye konuştu.: DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-12-28 09:30:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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