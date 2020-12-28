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Kristal kar diyarı Sarıkamış’ta korona virüs sessizliği Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi Yılbaşı öncesinde kayak merkezinde sessizlik hakim

İHA

Kristal kar diyarı Sarıkamış’ta korona virüs sessizliği Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi Yılbaşı öncesinde kayak merkezinde sessizlik hakim

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, korona virüs (Kovid19) salgını kapsamında alınan tedbirlerle birlikte pistler boş kaldı.
Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dünya’da Alplerden sonra kristal kara sahip Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Sessizliğe bürünen kayak merkezinde yaklaşan yeni yıl öncesinde alınan tedbirlerle birlikte pistlerin kapalı olması ise otel işletmecilerini kara kara düşündürüyor.
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, alınan yeni kararlar doğrultusunda pistlerin kapalı hale geldiğini söyledi.
Taş, “Sarıkamış Kayak Merkezi alınan yeni kararlar doğrultusunda pistler kapalı hale gelmiştir. Şuanda otellerimiz açık olduğu halde pistlerimiz maalesef kapalıdır. Bu da işletmecileri zor durumda bırakmaktadır. Sadece işletmecileri değil, otele gelen misafirleri, rezervasyon olan konukları, herkes için bir mağduriyet oluşması söz konusudur” dedi
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, “Pandemi sürecinde biz gerçekten kayak sporunun pandemi için en uygun spor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sosyal mesafe olsun, gerek izole yöntemleri olsun kayak sporunu tamamen diğer turizm sektörlerinden ayırmaktadır. Şöyle ki şimdi yaz döneminde bu pandemi sürecinde oteller açık iken otelleri kapatmadılar. Ama şu anda otelleri açıp, pistleri kapalı tutmanın çok mantıklı bir gerekçesinin olduğunu düşünmüyoruz. Hani tesis işletmecileri olarak yaklaşık geçen Mart ayının 15’inden bu yana kapalı durumdayız. Tüm tesisler tam kapasite hazır olduğu halde böyle bir kararın alınması herkes için sıkıntılı sonuçlar doğurmaktadır. Bu anlamda yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden yardım rica ediyoruz” diye konuştu.
Kristal kara sahip, Türkiye’de 1’inci derecede öncelikli 5 kayak merkezinden merkezden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi Sarıçam ormanlarının arasında, mükemmel bir manzaraya sahip, toplamda 22 bin 400 metrelik 3 etaplı pistlerden oluşan kayak 9 pist bulunuyor. Sessizliğe bürünen Cıbıltepe Kayak Merkezi sarıçam ormanlarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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