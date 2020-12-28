Kars’ta video-konferansla genel asayiş toplantısı yapıldı

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Kars’ta videokonferansla genel asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve ilçe kaymakamları video konferans bağlantısıyla katıldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında genel asayiş ve güvenlik konuları ile Kovid19 salgını tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildi.

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