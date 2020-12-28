Kars'ta kasa hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı



Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)KARS'ta, bir evden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık olayı, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, 2 gün önce Şehitler Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Evde yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasa çalındı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili polis, evdeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin evin kapısını açıp, girdiği ve yatak odasında bir süre arama yapıp, buldukları kasayı omuzlayıp evden çıkmaları yer aldı. Şüphelilerden biri de kasayı götürürken dolabın kapısının üzerine düşmesi sonucu yere yıkıldı. Güvenlik kamerası görüntülernin incelenmesiyle olayı gerçekleştiren kişilerin Ü.A. (18), F.M. (18) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler, bir otel odasında çaldıkları eşyalar ile birlikte dün yakalandı. Eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-12-28 23:03:03



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