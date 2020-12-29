Kars'ta çocukların kızak keyfi



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Kars'ta, kar yağışının ardından çocuklar, mevsimin ilk kızak keyfini doyasıya çıkardı.

Doğuda etkili olan kar yağışı, ısınma sorunu başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çocuklar ise çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Bahçelievler Mahallesi´nde kar yağışının ardından yüksek noktalara giden çocuklardan bazıları kızakları ile bazıları naylon ile kayarak doyasıya eğleniyor. Zaman zaman buzda dengelerini kaybedip düşen çocuklar hiçbir şey olmamış gibi kalkarak yeniden kaymaya devam ediyor. Kar ve soğuk havayı eğlenceye çeviren çocuklardan Murat Eratlar, "Kışın bizim tek eğlencemiz kızak. Tepelere çıkıp kızaklarımız veya altlarımıza koyduğumuz naylonla kayarak eğleniyoruz. Tabi hepimizin hayali bir kayak merkezinde kayaklarla bunu yapmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-12-29 08:18:04



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