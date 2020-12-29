Kars’ta bir köy karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çakmak Köyü karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan Merkez Çakmak köyü girişinde İl Jandarma Komutanlığı’nca jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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