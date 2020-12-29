Kars’ta çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor

Kars’ta kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatan yüksek binalardaki buz sarkıtları kırılıyor.

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gece yaşanan don olayları sonrasında resmi dairelerin, apartmanların ve işyerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması için çalışma başlattı. Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işyeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen itfaiye ekipleri, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buzları kırıyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere cadde, sokak, camii, kamu kurum ve kuruluş binalarında oluşan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra temizleniyor. İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları yüksek binaların altından geçerken dikkat etmeleri konusunda da uyarıda bulundu.

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