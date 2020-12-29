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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi Sürecinde Kars’a Tıbbi Cihaz ve Sağlık yatırımları devam ediyor

İHA

Pandemi Sürecinde Kars’a Tıbbi Cihaz ve Sağlık yatırımları devam ediyor

Pandemi sürecinde Kars’a sağlık yatırımları devam ediyor. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç’ın girişimleriyle Kars’a hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi cihazlar gönderilirken, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor.
65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, Ak Parti MKYK Üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, Kars Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç, kentte yapılan sağlık yatırımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve İstanbul’daki Karslı İş adamlarına teşekkür etti.
Kentte gönderilen tıbbi cihazlar ve sağlık yatırımlarının aralıksız sürdüğüne dikkat çeken AK Parti Kars Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, “Bilindiği gibi 327 nitelikli yatak kapasitesine sahip Harakani Devlet hastanesinin yanı sıra,100 yataklı Kağızman,50 yataklı Sarıkamış Devlet hastaneleri başta olmak üzere, diğer ilçelerimizde de 10’ar yataklı hastaneleri geçtiğimiz yıllar da halkımızın hizmetine sunmuştuk. Kars merkez Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezi ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi, Yine Kars merkez Yenişehir 112 Acil Sağlık istasyonunu ve Sarıkamış Merkez 112 Acil Sağlık istasyonunu bu yıl bitirerek hizmete sunduk. Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi inşaatları da bitmek üzere. Bilindiği üzere 250 yataklı Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesini daha önceki yıllarda halkımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi de, Araştırma Hastanemize Yaklaşık 20 Milyon tl civarında yatırımla ek bir bina yapılması sürecini başlattık. Ayrıca 2021 yılında 500 yataklı Kars Bölge Hastanesinin yapımına da en kısa sürede başlanacak” dediler.
Milletvekilleri Arslan ve Kılıç yaptıkları ortak açıklamada, “Kars’taki hastanelerimizde; 89 erişkin, 24 yenidoğan olmak üzere toplam 113 adet Yoğun Bakım Yatağı, ayrıca 57 erişkin, 12 yeni doğan olmak üzere de toplam 69 adet Mekanik Ventilatör yani Solunum Cihazı ve 3 adet de Yüksek Basınçlı Oksijen Cihazı bulunmaktadır. Girişimlerimiz sonucunda Sağlık Bakanlığımız; Yüksek Basınçlı Oksijen Cihazına Çevrilebilir 10 adet Mekanik Ventilarörü yani Solunum Cihazını Kars’ımıza göndererek, ilimizdeki Mekanik Ventilatör yani Solunum Cihazı sayısını toplam 79 adede çıkarmıştır. Ayrıca, İstanbul’daki Karslı iş adamlarımız da 5 adedi Kafkas Üniversitesi hastanemize, 6 adedi de Harakani Devlet Hastanemize olmak üzere toplam 11 adet Yüksek Basınçlı Oksijen Cihazını temin ederek bağışlamışlardır. İlimiz ve ilçelerimizde yapılan hastaneler ve oluşturulan imkanlarla, Pandemi sürecinde oluşan ihtiyacın karşılanmış olması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Başta Hekimlerimiz olmak üzere, sağlık personelinin yaşanan Pandemi sürecinde ki başarılı çalışmaları dünya tarafından takdir edilirken; Kars’ta da özverili bir şekilde yoğun mesai harcayarak Hemşerilerimize ve ilimize gelen misafirlerimize, şifa dağıtan Hekimlerimiz ve Sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Arslan ve Kılıç açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:
“Kars Milletvekilleri olarak gerek Kars ve gerekse ilçeler için sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz hastane binası, sağlık tesisi, tıbbi cihaz, ambülans, hekim ve sağlık personeli konuların da, ne zaman kapısını çalsak ilgisini ve desteğini eksik etmeyen, Kars’ın bölgesinde sağlık üssü olması konusunda verdikleri talimat ve himayeleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve ekibine; Ak Parti İl Başkanımız Adem Çalkın, Teşkilatlarımız ve hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Başkalarına örnek olabilmesi adına Hemşerilerimizden; başta bu işin koordinasyonunu sağlayan AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanlığımızı ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığımızı yapmış olan işadamı Öztürk Oran ve Karslı işadamlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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