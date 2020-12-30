Kars’ta 9 kişiye 28 bin 350 liralık okey cezası

Kars’ta korona virüs yasaklarına uymayarak okey oynayan 9 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan birisi işletme sahibi 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covid19) pandemi kurallarını ihlal ederek işyerinin kahvehaneye çevirerek okey oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye çevrilen işyerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 8 kişi okey oynarken suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi ve okey oynayan toplam 9 kişiye Covid19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 9 kişi haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.