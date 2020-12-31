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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz, yılbaşı tedbirlerini inceledi, ekiplere tatlı ikram etti

İHA

Vali Öksüz, yılbaşı tedbirlerini inceledi, ekiplere tatlı ikram etti

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yılbaşı tedbirlerini yerinde gördü, uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikram etti.
Kars’ta 2020 yılının son gününde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli uygulamalara Kars Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı toplam 910 ekip katıldı.

“2021 yılının afetlerin geride kaldığı bir yıl olmasını Allah’tan diliyoruz”
Kars Valisi Türker Öksüz, eksi 17 derece soğukta uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti. Öksüz, 2021 yılının sağlık ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu. Vali Öksüz, “Ülkemiz biliyorsunuz depremle, selle, çığ düşmesiyle, mücadele etti. Yangınlarla mücadele etti. Onun için 2021 yılının bu olumsuzlukların, bu afetlerin deride kaldığı bir yıl olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah bu hastalığı geride bırakırız. Afetleri geride bırakırız” dedi.

“Bizim ülke olarak birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var”
"Ülke olarak birliğe beraberliğe ihtiyacımız var" diyen Öksüz, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için hepimiz büyük bir mücadele veriyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız bütün ilgili kuruluşlarımız, 2020 yılı bizim için huzurun ve güvenliğin sağlanması yönünde çok önemli bir yıl oldu. Başarılarla dolu bir yıl oldu. bu vesileyle huzur ve güvenliği sağlayan kolluk güçlerimize buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bizim ülke olarak birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki birliği beraberliği, güzelliği, iyiliği paylaşalım, inşallah 2021 yılında güzelliklerin, iyiliklerin paylaşıldığı bir yıl olur. Gerek insanlığa, tüm insanlığa, ülkemize, dünyana barış getirir. Huzur getirir, mutluluk getirir diye temenni ediyorum. Emniyet, jandarma personelimiz halkımızın bu akşamı huzur içerisinde geçirmesi için üstün gayretle görev yapıyor. Yaklaşık 910 personelimiz bugün vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamada görevli” diye konuştu.
Öksüz’ün uygulama noktalarına yaptığı ziyarete Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan’da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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