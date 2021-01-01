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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı

İHA

Kağızman Gençlerbirliği Spor Ali Aydoğan ile anlaştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kağızman Gençlerbirliği Spor ‘Kemik Ali’ lakablı Ali Aydoğan ile anlaştı.
Kağızman Gençler Birliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Mavi Beyazlı ekibin Teknik Direktörlüğüne Ali Aydoğan’ın getirildiği belirtildi.
20202021 Bal Ligi sezonunda Mavi Beyazlı ekibin teknik patronu olarak görev yapacak olan Ali Aydoğan’la yeni sezon öncesinde Karslı spoır severleri heyecanlandırdı.
Sırasıyla Sirkeci, Ispartaspor, Silivrispor, Zeytinburnuspor Herta Berlin, Adanaspor, Malatyaspor ve süper lig de birçok takımda forma giyen, Türkiye’de alt yapılarda önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Ali Aydoğan, Kağızman Gençler Birliği Spor’a BAL Ligi’nde şampiyonluk yaşatmaya geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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