Kars’ta sokaklarda sessizlik hakim

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kars'ta sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 itibariyle işyerlerinin kapanmasının ardından vatandaşlar evlerine çekildi. Kenttin en işlek caddeleri sessiz kaldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan Karslılar, evlerine kalmayı tercih ediyor.

İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte görevli polisler ile evlere paket taşıyan kuryeler caddelerde görüldü.

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