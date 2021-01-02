Alibeyoğlu ailesinin acı günü!

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nun babası Kızılay eski Başkanı İsmail Medet Alibeyoğlu hayatını kaybetti.

Önce Kars’ta ardından da İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde yaklaşık 1 aydır Korona virüs tedavisi gören Alibeyoğlu, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaybetti.

Alibeyoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yeni Mahalle Mezarlığında defnedilecektir.

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