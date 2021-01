Eksi 20 derece soğukta güvercinleri besliyor

Kars’ta sokağı çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan yabani güvercinleri duyarlı vatandaş, her gün kilolarca yem alarak eksi 20 derece soğukta besliyor.

Her sabah erken saatlerde evden çıkan Atalay Çakaz, işletmeciliğini yaptığı otelinin bulunduğu cadde üzerinde kendisini bekleyen yabani kuşlara yem veriyor. Kuşların adeta kendisini tanıdığını ve beklediklerini belirten Çakaz, aldığı kilolarca yemle soğuk havada yabani güvercinleri besledikten sonra otelini gidiyor.



“Sanki beni tanıyorlar”

Pandemiden dolayı caddelerin boş olduğunu ve güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Atalay Çakaz, “Bu kuşlara bakacak kimse olmadığından dolayı, pandemiden dolayı, bir iki koşumuz var onlarda duyarlı, her sabah yem veriyoruz. Zaten evden çıktım zaman otelin önüne geldim an hepsi aşağıya iner. Sanki beni tanıyorlarmış gibi alıp dağıtıyorum. Aldım yemi dağıtım. Bunu günde iki üç kere tekrar ediyorum” dedi.

Kentte hava sıcaklığı eksi 20’leri görüyor. Zeminin karla kaplı olmasından dolayı yem bulmakta zorlanan yabani güvercinleri, aldığı yemle besleyen Çakaz, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Payton Pazarı mevki'inde otel işletmeciliği yapan Atalay Çakaz, günde 23 kez kuşlara yem veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.