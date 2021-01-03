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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA yeni yıla yenilenen yapısı ile başladı

İHA

SERKA yeni yıla yenilenen yapısı ile başladı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) bölge illerindeki sektörlerde uzmanlaşmak ve kurumlar arası işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla kurumsal olarak yeniden yapılanıyor.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, kurumsal açıdan daha dinamik bir yapıya kavuşuyor. Kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar idari olarak birimlere ayrılan kurumsal yapı, bölge illerinin ihtiyaçlarına göre bu kez beş sektörel uzmanlık alanı belirlenerek yeniden yapılandırıldı. Ajans bünyesinde eski birimler feshedilerek yerlerine beş yeni uzmanlık birimi kuruldu. Yeniden yapılanmada sadece görev paylaşımı yerine sektör/alan üzerine uzmanlaşma ve odaklanma sayesinde eşzamanlı olarak birden fazla sektör/alan için stratejik çalışmalar yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeniden yapılanmada, Ajans personelinin belli alanlarda stratejik çalışmalar yürütebilmesi ve bölge, il ve ilçe bazında potansiyelin göz önünde bulundurarak paydaşlarla koordineli bir şekilde kısa vadeli planlar yerine en az 10 yıllık uzun vadeli planlamalar yapması da amaçlanıyor.
“5 yeni birim kuruldu”
Yeni kurumsal yapılanmada 5 yeni birim kuruldu. Bunlar; Turizm, Tanıtım ve Çevre Birimi (Başkanı: Çağrı Birol Esatoğlu); Tarım ve Kırsal Kalkınma Birimi (Başkanı: Sevgi Gündüz); Beşeri Sermaye ve Koordinasyon Birimi (Başkanı: Sinem Yılmaz); Sanayi, Ulaştırma ve Enerji Birimi (Başkanı: Ramazan Mutlu Doğaner) ve Yönetim Hizmetleri Birimi (Başkanı Nesim Karakurt). Ağrı Yatırım Destek Ofisi (Koordinatörü: Gökhan Özince), Ardahan Yatırım Destek Ofisi (Koordinatörü: Nurullah Karaca), Iğdır Yatırım Destek Ofisi (Koordinatörü: Gizem Coşkun) ve Kars Yatırım Destek Ofisi (Koordinatörü: Ensar Bektaş) koordinatörlükleri ise aynı şekilde görevlerini sürdürecek.
SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, kurumdaki yeni yapılanmanın bölge illerinin ihtiyaçlarına göre yapıldığını söyledi.
Bölge yatırımlarında sektörel açıdan uzmanlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini ifade eden Taşdemir, “Biz Ajans olarak kurumsal yapıyı uzmanlaşma perspektifiyle yeniden yapılandırdık. SERKA olarak bölge illerindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğini daha da geliştirmek, verebileceğimiz her türlü desteği sektörlere göre ve daha efektif kullanmak için yeniden yapılanmaya gittik. Zaten dinamik olan kurumsal yapımız bu haliyle daha da dinamik hale geldi. Sadece mali destek dağıtan bir kurum değiliz. Aynı zamanda bölgenin hafızası, araştırma, eğitim ve bilgi merkeziyiz. Bu açıdan, bölgemizin ihtiyaç duyduğu sektörlerde kümelenme, yoğunlaşma ve uzmanlaşma ihtiyacı olduğunu gördük ve bu ihtiyaçlara istinaden yeniden yapılanma yoluna gittik” dedi.
SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Ajans’ın sonuç odaklı programlar, güdümlü projeler ve mali destek programlarıyla bölge illerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını ve bu çalışmaların 2021 yılında da devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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