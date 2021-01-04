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Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler Doğal sit alanı olan göl, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunuyor

İHA

Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler Doğal sit alanı olan göl, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunuyor

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Saklı Cennet Aygır Gölü, etrafını kapatan karlı dağlar arasında havadan görüntülendi.
"Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü Kars turizmin de katkı sağlıyor.
Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.
"Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde KarsGöle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, yabani kuşlara ve özellikle kadife ördeklere de ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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