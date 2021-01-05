Kars’ta ekmeğe zam geldi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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Kars Esnaf ve Sanarkarlar Odaları Birliği’nin kararıyla ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

Ülke genelinde artan hammadde fiyatları ekmek fiyatlarına da yansıdı. Kars’ta bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye çıkarıldı.

Kars’ta bundan sonra 200 gram ekmek 1,50 liraya satılacak.

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