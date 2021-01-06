Vali Öksüz, Sarıkamış’ta

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış’ta bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, yapımı tamamlanma aşamasında olan “Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi” ile “Sarıkamış Gençlik Merkezi”ne gelerek burada yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Recep Koşal ve ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Öksüz, daha sonra “Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi” ile “Sarıkamış Gençlik Merkezi”ni gezdi. Öksüz, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinin yapıldığı Ay Yıldız tören alanını da ziyaret eden Öksüz, Kaymakam Recep Koşal ile yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Sarıkamış’tan ayrıldı.

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