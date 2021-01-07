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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış Şehitleri 8-9 Ocak tarihlerinde anılacak

İHA

Sarıkamış Şehitleri 8-9 Ocak tarihlerinde anılacak

Sarıkamış’ta 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker, 89 Ocak tarihlerinde düzenlenen törenle anılacak.
Sarıkamış Şehitleri anma töreni 89 Ocak 2021 tarihleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek. Anma programına sınırlı sayıda katılımcı davet edildi.
8 Ocak 2021 tarihinde Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi’nde düzenlenecek olan şehitler için Mevlidi Şerif programı ile başlayacak olan "106. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Cumartesi günü Sarıkamış Ayyıldız Tören Alanında çelenk koyma töreni ve protokol konuşmaları, protokol anma yürüyüşü ile kardan heykeller sergisi açılışının ardından sona erecek.
2 gün sürecek olan "106. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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