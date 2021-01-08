Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine 'koronavirüs' kısıtlaması

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)SARIKAMIŞ Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü törenleri, pandemi dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda 3 gün süren anma töreni, bu yıl sadece 9 Ocak'ta yapılacak etkinliklerle tamamlanacak.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, küresel salgın Covid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı törenler, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. Bugün saat 19.00'da Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde şehitler için mevlitle başlayacak etkinlikler, 9 Ocak Cumartesi günü 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak. Sarıkamış Ayyıldız tören alanında çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar, şehitliğe kadar yürüyecek. Anma törenleri, kardan heykellerin açılışı ile son bulacak. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-01-08 09:34:41
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