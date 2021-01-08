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Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

DHA

Sarıkamış Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu


Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekâtı´nın 106'ncı yılı anma etkinlikleri Sarıkamış ilçesinde şehitler için mevlit okunmasıyla başladı.
Sarıkamış Kazım Karabekir Camii´nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler için okunan Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Programa, Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Kars Milletvekili AK Parti MKYK Üyesi eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daire ve kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Program, ilahilerle sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-01-08 22:29:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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