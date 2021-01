Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde anıldı

Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı anma etkinlikleri alınan korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı.

Sarıkamış Aydıldız Tören Alanında düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri tarafından çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami İmam Hatibi Muhammet Mansur Sağır tarafından Kuranı Kerim tivaleti okundu, Yüzbaşı Çapan Özçiftçi tarafından da Sarıkamış Harekatı hakkında sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından söz alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sarıkamış Şehitlerimizi ve vatan için pak alnı toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. O gün Sarıkamış'ta sadece yüzbinlerce askerimizin değil, bir milletin de yüreği buz tuttu. Sarıkamış türküsünde de dediği gibi 'Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar.' O gün burada büyük bir imparatorluğun evlatları, vatanın dört bir yanından Rumeli’den, Anadolu'dan, Cezire'den gelen henüz bıyığı bile terlememiş genç yürekler iman aşkıyla, vatan, millet sevgisiyle gözlerini kırpmadan şehadete yürüdü. Sarıkamış'taki ruh, İstiklal Mücadelemize de ruhunu üfledi. Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır. Burada yan yana yatan şehitlerimiz göklerdeki ezanlarımızın, gönderdeki bayrağımızın bir asır önceki şahididir. Anadolu'yu Türkİslam diyarı yapan atalarımızın kutlu neslidir. Sarıkamış, Malazgirt'ten bugüne uzanan bu topraklardaki varlığımızın en acı hatırası. Buranın soğuğuna değil aylarca bir gece dayanmak bile gerçekten mümkün değil. 106 yıl önce en zor zamanda, sahra kıyafetleriyle bu dağları aşmaya çalışmak ancak Peygamber Ocağının kutlu varisi Mehmetçiğin gösterebileceği bir cesaretti. Biz onlardan razıyız. Cenabı Hak da onlardan razı olsun inşallah. Allahuekber Dağları şehadete Allahuekber nidalarıyla giden aziz şehitlerimizin nidalarıyla çınlıyor hala. Burada bu havayı teneffüs edince o gün burada çekilen eziyetleri, çileleri daha iyi anlıyor, daha yoğun hissediyor insan. Burası tıpkı Çanakkale gibi, tıpkı Dumlupınar gibi, tıpkı Kutül Amare gibi her bir karışında büyük bir destanın yazıldığı topraklar. Bunu iyi anlamamız ve çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere gelene kadar hangi zorluklardan geçtiğini, hangi badireleri anlattığını sadece tarih kitaplarından okuyarak değil, buralara gelerek yerinde görmeleri, bu ruhu hissetmeleri gerekiyor. Bizlerin bugün canımız pahasına sahip çıktığı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı bu topraklarda yatan şehitlerimizin bizlere bıraktığı kardeşlik mirasıdır. Ecdadımızın millet olma şuuruna gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bizleri bölmek, aramıza nifak sokmak, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen dahili ve harici mihraklar şunu iyi bilmelidir ki biz 1000 yıldır bu toprakları omuz omuza, can cana, yan yana koruduk. Şehitlerimizin aziz kanlarıyla bu topraklardaki varlığımızı mühürledik. Şühedanın izinde bizler de bu vatan uğruna ne gerekiyorsa gözümüzü kırpmadan yapmaya hazırız. Rabbim şehitlerimizin şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. Onların yürüdüğü bu yollarda bizlere de aynı istikamet üzere olmayı nasip eylesin. Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılım oldu ancak şunu biliyoruz ki 83 milyonun kalbi bugün burada atıyor. Buraya gelemeyen milyonlarca vatandaşımızın elleri bugün semaya Sarıkamış şehitlerimiz için kalkıyor. Buraya gelen, salavatlar ve dualarla yürüyüşümüze ortak olan, dualarıyla bizlere Türkiye'nin dört bir yanından eşlik eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

Son olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sarıkamış Harekatı'nın 106’ıncı yıl dönümünde bir tarihe şahitlik etmiş bu topraklarda bir kez daha bulunmaktan şeref ve mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşullarından dolayı sınırlı bir katılımlar da olsa yine de hamdolsun ki buradayız. Bizleri burada bir araya getiren rabbimize şükrediyoruz ve bu vesile ile bizleri Sarıkamış’ta bu inançla buluşturan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada şehadete koşan, bu topraklar ve aziz millet için canlarını feda eden yiğitlerimizi hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanları olarak görüyoruz. Çanakkale’yi geçilmez kılan Kutul Amare’de işgalcilere karşı direnen, tarihte eşi ve benzeri olmayan bir istiklal mücadelesi var Sarıkamış’ta. İşte bu ruh Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden ruhtur. Sarıkamış’ta kar üstüne yiğitliğin destanını yazan ruhtur. Malazgirt Ovasından çıkarak Anadolu’yu kucaklayan, İstanbul’u fetheden ve Sarıkamış’ta karlı dağlara mührünü vuran ruhtur. İşte Sarıkamış'ı bizlerin ve sizlerin gönlünde ölümüz kılan ruh bu ruhtur. Sarıkamış’ta bu aziz milletin vatan sevgisi için bu aziz milletin millet olmasını en dokunaklı biçimde anlatan destanımızı değerli en büyü varlığımız olan gençlerimize çok daha iyi anlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Bakanlık olarak bu ruhu en güçlü şekilde gençlerimize anlatmamanın bilinci ve sorumluluğu içerisindeyiz. Çünkü Sarıkamış’ı bilen ve okuyan, Sarıkamış’ın anlayan bir genç bu ülkenin dört bir yanından gelip Sarıkamış için mücadele etmenin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Çünkü onlar Filistin’den, Balkanlardan, Kafkaslardan çıkarak Çanakkale sırtlarında vatan uğruna can verenlerin büyük mücadelelerini de yüreğinde hisseder. Bir toplum için bir millet için en büyük güç geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesi ve ortak bir şuura ve bilince dönüşmesi önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Dönmez, Aydıldız Tören Alanından yaklaşık 700 metre mesafe 'şehitleri anma yürüyüşü' gerçekleştirilerek Şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitlerimiz anısına saygı atışı ve dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.