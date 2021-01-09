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Sarıkamış şehitleri için eksi 14 derecede, koronavirüs tedbirli anma (2)

DHA

Sarıkamış şehitleri için eksi 14 derecede, koronavirüs tedbirli anma (2)


YUKARI SARIKAMIŞ ŞEHİTLİĞİNE YÜRÜDÜLER
Ayyıldız Tören alanından sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve katılımcılar şehitler anısına yürüyüşe başladı. Yaklaşık 700 metrelik yolu yürüyen katılımcılar, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu şehitlikte Kasapoğlu ve Dönmez, şehitliğe kırmızı karanfil bıraktı. Buradaki törenin ardından katılımcılar kardan heykellerin açılışına katıldı. 10 kişilik bir ekibin yaklaşık bir haftada yaptığı kardan heykelleri açan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 
"Sarıkamış Harekatı'nın, o destanın, ecdadımızın kahramanlık destanının 106 yılı. Onları anmak, yad etmek üzere buradayız. Onları rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlik şühedanın izinde. Yıllardan beri Sarıkamış'ta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı pandemiye rağmen sınırlı da olsa yapıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Sınırlı katılım da olsa gençlerimizin, milletimizin heyecanının, duygusunun ruhunun bizimle beraber olduğuna inanıyoruz. Tek yürek olarak millet olarak buradayız. İnşallah bundan sonraki yıllarda aynı kalabalıklarla, daha güçlü heyecanlarla bunu gerçekleştirmek nasip olur diye temenni ediyorum. Sarıkamış bir destan, ecdadımızın canıyla, kanıyla yazdığı bir destan. Bir hilal uğruna, bayrak uğruna yazdığı destan. Biz de gençlerimizin omuzunda yarınlara taşımak adına bunu gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizle inşallah bu şanlı bayrağı ebediyen dalgalandıracağız. Hiç kimsenin tuzağına, kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu anlamda emeği olan herkese Kars halkına, siyasetçilerimize, milletvekillerine teşekkür ediyorum. Kardan heykeller için sanatçıları kutluyorum. Bu bilinci diri tutma adına ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin kutlu yürüyüşü, ecdadın izinden yürüyüşü devam edecek" diye konuştu. 
HEYKEL DONMUŞ ASKERİMİZİN TEMSİLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez ise konuşmasında şunları söyledi: "106 yıl. Bir asrı aşkın süredir hemen her yıl seneyi devriyesini büyük bir heyecanla üzülerek bu olayları hatırlıyoruz. O dönem coğrafyasına baktığımızda Osmanlı ve sonrasında da Cumhuriyetin kuruluş yıllarına baktığımızda Osmanlı 30-40 yıllık kesintisiz savaşın, mücadelenin içerisinden geçti. Doğu cephesi bizim için son derece önemliydi, işgal edilmiş bir topraktı burası. 90 bine yakın şehit var, büyük bir kısım donarak hayatını kaybetti. Önünde bulunduğumuz heykel de donmuş askerimizin temsili. Heykeli mermere, taşa, ahşaba, demire işleyebilirsiniz. Hatta buzdan heykellerini dünyanın dört bir yanında görme imkanınız var. Burada yaşanmış bir olayı aksettirmesi açısından son derece önemli. Bu eseri ortaya çıkaran hocamız ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Turgay İPEK
2021-01-09 15:11:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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