Kars’a tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Yeni haftaya başlarken tüm Türkiye'de olduğunu gibi Kars’ta da okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayrak göndere çekildi. Bayrak töreninin ardından açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Bakanımız Ziya Selçuk önderliğinde 81 ilde tek nefeste aynı anda eskiden olduğu gibi Pazartesi günü ilk ders öncesi ve Cuma günü son dersten sonrası İstiklal Marşımızı hep beraber okuma kararı alındı. Bizde bugün ilimizde Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarımız, şube müdürlerimiz kendi aramızda bir planlama yaptık. Her bir arkadaşımız bir okulda görevlendirildi. Hep beraber İstiklal Marşımızı tek nefeste okuduk” dedi.

Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kars’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni yapıldı.

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