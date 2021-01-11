Kars’ta 1 köy karantinaya alındı 3 köyde karantina kaldırıldı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alınırken, 3 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Alaca köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Sarıkamış ilçesi Belencik, Mescitli ve Şehitemin köylerinde uygulanmakta olan karantina ise kaldırılmıştır” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Alaca köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.