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Sarıkamış’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

İHA

Sarıkamış’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Yeni haftaya başlarken tüm Türkiye’de olduğunu gibi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de okullarda İstiklal Marşı okundu.
Yeni haftaya başlarken tüm Türkiye'de olduğunu gibi Sarıkamış’ta da okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.
Sarıkamış Fevzi Çakmak ve 29 Eylül ilkokulu başta olmak üzere tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Şube Müdürleri Hakan Şahin, Fahri Dursun ve okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak göndere çekildi. Bayrak töreninin ardından açıklamada bulunan İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, “Bakanımız Ziya Selçuk önderliğinde 81 ilde ve şehitler diyarı ilçemizde tek nefeste aynı anda eskiden olduğu gibi Pazartesi günü ilk ders öncesi ve Cuma günü son dersten sonrası İstiklal Marşımızı hep beraber okuma kararı alındı. Bizde bugün ilçemizde Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerimiz ile kendi aramızda bir planlama yaptık. Her bir arkadaşımız bir okulda görevlendirildi. Hep beraber İstiklal Marşımızı tek nefeste okuduk” dedi.

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